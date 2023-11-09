الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تثمن توجيهات الرئيس السيسى بتوجيه أموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك دعوة فخامته لكافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوى إلي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بتوجيهها لأهالي قطاع غزة.

وقالت الهريدي، في بيان لها، إن هذه التوجيهات تعكس إنسانية الرئيس السيسي وحرصه على ترشيد الإنفاق ودفعها في الأمور التي تمس المواطن البسيط وتكون لها فائدة على قطاع عريض من المصريين، لافتة أن الرئيس دائما ما يؤكد على أولوية الوطن وتحمل المسئوليات الملقاه على عاتق الدولة المصرية في مرحلة البناء والتنمية، فضلا عن ضرورة توجيه كافة الإمكانيات لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

ولفتت إلى أن دعوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الأحزاب وكافة الجهات التي تنوي التبرع لحملته الانتخابية بتوجيهها لأهالي قطاع غزة، يؤكد على أن مصر ما زالت تضع مسار القضية الفلسطينية نصب أعينها وحرصها على دعم أشقائها بكافة الإمكانيات سواء بالمساعدات أو الاغاثات الطبية، والتخفيف من حدة المعاناة التي يشعرون بها تحت حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مواقف الرئيس السيسي تجاه الأحداث والأوضاع الراهنة ليست بجديده علي سيادته، فدائما ما يؤكد على أن الدولة المصرية ومسار تنميتها أولوية قصوى على أجندة الجميع ولا بد من توجيه الاموال في أماكنها الصحيحة دون إسراف أو سوء توزيع.

النائبة ميرال جلال الهريدي حزب حماة الوطن الدعاية الانتخابية الرئيس السيسي ترشيد الإنفاق

مواد متعلقة

قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته

رضا صقر: توجيه السيسي بتخصيص أموال الدعاية الانتخابية لأهالي غزة يعبر عن شعور شعبي

عبدالسند يمامة: إصلاح التعليم فى مصر على رأس أولويات برنامجى الانتخابى

عبدالسند يمامة يضع 4 محاور اقتصادية فى برنامجه الانتخابى

عبدالسند يمامة يعقد أول مؤتمراته الانتخابية.. والمرشح الرئاسى يطالب بتعديل الدستور

حملة المرشح عبدالفتاح السيسى: مرشحنا يُعطى أولوية للتمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة

حملة السيسى: الزعماء الكبار يقدمون رؤى ويحددون أهدافًا وليس مجرد برامج انتخابية

محمود فوزى: حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى منفتحة على الجميع

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

البيت الأبيض: نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة فى وقت قريب

إسماعيل هنية يبحث مع الوزير عباس كامل فى مصر الأوضاع فى غزة

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة

استغل غياب والدتها.. الإعدام شنقًا لعامل هتك عرض ابنته فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس