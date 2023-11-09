الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: الحرب الإسرائيلية ليست فقط على غزة بل على الشعب الفلسطينى أجمع

نتنياهو
نتنياهو

قال أحمد الصفدي، كاتب وباحث سياسي من القدس المحتلة، إن الحرب الإسرائيلية ليست فقط على غزة بل على الشعب الفلسطيني أجمع، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد الإخبارية".

وأضاف أحمد الصفدي، أن الاحتلال الإسرائيلي، يمارس كل أساليب جرائم الحرب من اعتقالات عشوائية، وترك للمصابين بالمخيمات دون تلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى استهداف الصحفيين.

وأشار الصفدي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبجحت بشكل كبير، مؤكدًا أن تصريحات المسئولين بالولايات المتحدة، عكس ما يحدث على أرض الواقع، وهذا ما نشاهده من قصف عشوائي وقتل للفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأكد الباحث السياسي، أن من مصلحة نتنياهو هو طول مدة الحرب، حتى لا يدان من المجتمع الدولي وشعبه، حيث يخشى على مستقبله السياسي.

باحث سياسي الحرب الإسرائيلية غزة الشعب الفلسطيني القدس المحتلة الغد الأخبارية

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