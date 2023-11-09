الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال الإسرائيلى يحاول اقتحام مستشفى جنين الحكومى

الإحتلال الإسرائيلي
الإحتلال الإسرائيلي

أكد مراسل قناة الغد الإخبارية، أن هناك تشويشًا على خطوط الاتصالات والإنترنت في بلدة جنين، الأمر الذي تسبب في حالة من الشلل للطواقم الطبية والإسعاف هناك.

وأضاف مراسل قناة الغد الإخبارية، أن المقاومة الفلسطينية، أنشأت عددًا من الكمائن والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى اشتعال القتال بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأشار مراسل قناة الغد الإخبارية، إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، تقصف مخيم جنين، بالإضافة إلى إرسال عدد من التهديدات لأهالي المخيم، باستمرار القصف العشوائي، لعدد من الأحياء بالمخيم بهدف القتل والإبادة.

ونوه أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز بمحيط مستشفى جنين الحكومي مع محاولات لاقتحام المستشفى، بالإضافة إلى منع دخول وخروج سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين، جراء القصف العنيف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

مراسل قناة الغد الإخبارية قناة الغد الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي الكمائن والعبوات الناسفة جنين

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