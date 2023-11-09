"المستقلين الجدد": نسعى إلى إقامة عُرس ديمقراطى خلال الانتخابات الرئاسية 2024

علق هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، علي الأنشطة التي ستقوم بها الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس: "نسعى إلى إقامة عُرس ديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية 2024".

وأضاف أن الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عقدت اجتماعًا مطولًا؛ لمناقشة تفاصيل الانتخابات، وكان هناك اتفاق على ضرورة أن يكون هناك عُرس ديمقراطي.

وأشار إلى أن هناك توجها لكافة الأحزاب السياسية لحث الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن الجميع يعمل في اتجاه واحد وهو إعلاء كلمة الوطن والخروج بهذا الوطن لبر السلام في ظل وضع إقليمي مضطرب.

وأوضح أنهم يعرفون دقة المرحلة، وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولا بد من العمل على دعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.