الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تمريض السويس" تختتم فعاليات المؤتمر العلمى الدولى بالإسماعيلية

فعاليات المؤتمر الدولي
فعاليات المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة قناة السويس

اختتمت، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التمريض بجامعة قناة السويس الذي عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى وكلية التمريض بجامعة قناة السويس على مدار يومي 8و9 نوفمبر ٢٠٢٣. 

جاء ذلك تحت رعاية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ود.ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

مشاركة وحدة تكافؤ الفرص

شاركت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام محافظة الإسماعيلية في حضور المؤتمر وتقديم عرض تقديمي عن جهود محافظة الإسماعيلية في مجال تكافؤ الفرص في تعزيز العدالة الصحية بالإسماعيلية، وعن أنشطة وجهود المحافظة لتعزيز القطاع الصحي وعدالة خدماته.

وأكدت مديرة وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان الإسماعيلية، أن عمل "وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" يأتي وفقًا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، من خلال أربعة محاور للتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحماية، ويتضمن المحور الاجتماعي العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة بحلول ٢٠٣٠، ليتمتع المصريون بالحق في حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية بالتغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص لهم.

واختتمت مدير وحدة تكافؤ الفرص العرض التقديمي بعرض عدة توصيات ومقترحات لتحسين الخدمات الصحية وتوفير بيئة عمل إبداعية وداعمة لمقدمي الخدمات بالقطاع الصحي بالإسماعيلية، منها التوصية بأهمية ترجمة المناهج الدراسية في مراحل التعليم الأساسي بلغة الإشارة وتدريسها للطلاب من فئة الصم والبكم، وتدريس لغة الإشارة لجميع التخصصات بالجامعات المصرية.

واستعانت المؤسسات والقطاعات بالدولة بخريجي التربية الخاصة للعمل بها كموظفي خدمة عملاء أو مترجمي لغة إشارة أثناء التواصل وتقديم الخدمات لذوي الهمم.

وتفعيلًا لبرنامج التغطية الصحية الشاملة، اقتراح إنشاء وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمؤسسات الطبية والصحية والأكاديمية؛ لتعزيز وجود عاملين يتمتعون بمهارات عالية، ويتم توزيعهم توزيعًا منصفًا، وتوفير ظروف بيئة عمل لائقة وزيادة وعيهم بمبادئ تكافؤ الفرص.

التكريم 

عقب الجلسة كرمت د.وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض ومنسق عام المؤتمر كلمة شكر وشهادة تقدير لمدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالإسماعيلية، وأعربت عن إعجابها وإعجاب الحضور بجهود المحافظة في مجال تكافؤ الفرص لتعزيز العدالة الصحية بالإسماعيلية، ورغبة الكلية في مزيد من التعاون البنَّاء مع وحدة تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة لتحسين الخدمات الصحية بالإسماعيلية.

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