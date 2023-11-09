مصرع وإصابة 5 إثر انهيار سقف منزل بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، إثر انهيار سقف منزل بأحد المنازل بقرية سنوفر بمركز الفيوم.

كانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية في الفيوم، جثتين لمواطنين، و3 آخرين مصابين فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، جاء مفاده تلقيها بلاغًا بوقوع حادث انهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن انهيار منزل مكون من طابقين، بجوار عيادة طبية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتين لمواطنين هما: "برديس س م 50 سنة وعبدالفتاح ع ع 40 سنة"، و3 مصابين هم: "هيام ر ع 47 سنة وعبدالعليم ع ع 80 سنة ومحمد ب س 7 سنوات".

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.