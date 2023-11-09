الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 5 إثر انهيار سقف منزل بالفيوم

انهيار سقف منزل -
انهيار سقف منزل - ارشيفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، إثر انهيار سقف منزل بأحد المنازل بقرية سنوفر بمركز الفيوم.

كانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية في الفيوم، جثتين لمواطنين، و3 آخرين مصابين فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، جاء مفاده تلقيها بلاغًا بوقوع حادث انهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن انهيار منزل مكون من طابقين، بجوار عيادة طبية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتين لمواطنين هما: "برديس س م 50 سنة وعبدالفتاح ع ع 40 سنة"، و3 مصابين هم: "هيام ر ع 47 سنة وعبدالعليم ع ع 80 سنة ومحمد ب س 7 سنوات".

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

جثتين و3 مصابين انهيار سقف منزل الفيوم قرية سنوفر بمركز الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

مواد متعلقة

دون إصابات.. انهيار سقف منزل بقرية سنوفر فى الفيوم

معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 300 أسرة في قرية العزب بالفيوم

9 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق "القاهرة-أسيوط" الصحراوي

محافظ الفيوم ورئيس جامعة الأهرام الكندية يفتتحان معرض "أيادي مصر" للأشغال والحرف التراثية

محافظ الفيوم يستقبل مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

المؤبد لتشكيل عصابي بتهمة الإتجار بالمخدرات والشروع في قتل نقيب شرطة وخفير نظامي بالفيوم

محافظ الفيوم يتابع جهود ترميم وتطوير منطقة اللاهون الأثرية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

لهذه الأسباب.. الأهلي يرفض التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك

جيش الاحتلال ينتقد تمردًا علنيًا لأحد جنوده يقاتل فى حرب غزة

سجنه الإنجليز وتوفي بالفشل الكلوي.. محطات في حياة حمدي أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس