الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نسرين طافش تواصل تصوير "السيستم" وتستعد لـ "جوازة توكسيك"

نسرين طافش
نسرين طافش

تعيش الفنانة نسرين طافش حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في أكثر من عمل فني في آن واحد، فتقوم بتصوير فيلم “السيستم” بالتزامن مع تحضيرات “جوازة توكسيك”.

فيلم السيستم 

بدأت نسرين في تصوير أول مشاهدها ضمن أحداث فيلم “السيستم” بمشاركة الفنان أحمد الفيشاوي والفنان طارق لطفي، اللذان يظهران في دور شقيقين ضمن الأحداث وتجسد الفنانة حنان سليمان دور والدتهما وهي شخصية شريرة.

وتجسد نسرين دور “عائشة” وهي شخصية جميلة فتاة واثقة في نفسها وتعرف ماذا تريد أن تفعل، لكنها مرت بفترة في حياتها بمواقف جعلتها لديها عقدة من الرجال.

وتدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة

وفيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.

يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم الفنانة نهى عابدين، ورانيا منصور، وأحمد فهيم.

 

جوازة توكسيك

وتبدأ الفنانة نسرين طافش تصوير جوازة توكسيك منتصف شهر نوفمبر الجارى، وذلك بعد تفرغ الأبطال من ارتباطاتهما سواء كانت فنيه أو شخصية، والفيلم من بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

والعمل هو التعاون الثالث على التوالي بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم بعد فيلمى "ماما حامل" و"شوجر دادى".

نسرين طافش السيستم توكسيك جوازة توكسيك الفني تحضيرات الفنانة

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