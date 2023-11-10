المؤرخ اليهودى آفى شلايم: المشروع الصهيونى خلق صدعًا عميقًا بين اليهود والعرب

يتناول آفي شلايم تجربته الخاصة كيهودي عربي في كتابه "ثلاثة عوالم: مذكرات يهودي عربي"، الصادر هذا العام، والذي يروي فيه قصة ولادته وطفولته المبكرة في بغداد ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهجرة عائلته إلى إسرائيل وتجاربهم هناك كمهاجرين.

آفي شلايم

يُعرف شلايم بأنه أحد مؤرخي إسرائيل الجدد، وهم مجموعة من الباحثين الذين اكتشفوا مواد جديدة في الثمانينيات تحدت العقيدة الإسرائيلية حول إنشاء الدولة في عام 1948، لقد فعلت أعماله السابقة الكثير لتأريخ الصهيونية وانتقادها من خلال إظهار مواقف الحركة العدوانية واعتمادها على التهجير المستمر للفلسطينيين.

في "ثلاثة عوالم"، يحوّل شلايم انتباهه إلى "الفئة الثانوية" من ضحايا الصهيونية؛ اليهود العرب مثله، وحجته الأساسية هي أن الصهيونية كانت أيدولوجية أوروبية ابتكرها اليهود الأشكناز الذين عانوا من الاضطهاد المكثف المعادي للسامية.

ولكن لتحقيق هدفها المتمثل في إقامة أغلبية يهودية في فلسطين، استلزم ذلك اقتلاع المجتمعات اليهودية القائمة منذ فترة طويلة في جميع أنحاء العالم العربي، والذين أصبحوا بعد ذلك مواطنين من الدرجة الثانية في إسرائيل.

كتاب ثلاثة عوالم

في "ثلاثة عوالم"، يعتمد شلايم على تجارب عائلته كنوع من دراسة الحالة لهذه المواضيع التاريخية الأكبر، ففي يوليو 1950، اضطر آفي شلايم، البالغ من العمر خمسة أعوام فقط، وعائلته إلى الهرب من العراق إلى دولة إسرائيل الجديدة.

يدحض آفي شلايم سيناريو الصدام الخالد بين الحضارتين العربية واليهودية، وفكرة المهمة الصهيونية البطولية لإنقاذ اليهود الشرقيين من الدول المتخلفة والاضطهاد المستمر، فقد كان لوالديه العديد من الأصدقاء المسلمين في بغداد ولم يكن لديهم أي اهتمام بالصهيونية. ومع تصاعد معاداة السامية في العراق، قامت الحركة السرية الصهيونية بتأجيج النيران. ومع ذلك، عندما فر اليهود العراقيون إلى إسرائيل، لم يواجهوا سوى الازدراء ممن يسمون بمنقذيهم، وقد أعيد كتابة تاريخهم لخدمة الرواية الصهيونية.

صدع عميق بين اليهود والعرب

في حوار له نُشر بموقع Issuu قال المؤرخ العراقي اليهودي آفي شلايم: ما تظهره قصة عائلتي هو أنه لم يكن هناك شيء مقدر في العداء بين المسلمين واليهود. كان العرب واليهود سيعيشون معًا بسعادة لأجيال عديدة. لذا فإن المشكلة التي واجهها مجتمعي في العراق لم تكن مشكلة ثقافية، إنها سياسية. كنا يهودًا عربًا، تحدثنا باللغة العربية وثقافتنا كانت عربية. كان الطعام طعامًا عربيًا وطعامًا شرق أوسطيًا. كانت موسيقى والدي عبارة عن مزيج جذاب للغاية من الموسيقى العربية واليهودية.

وتابع: إذًا هذه هي النقطة الأساسية في الكتاب؛ أن المشكلة التي أدت إلى تهجير يهود العالم العربي إلى إسرائيل لم تكن ثقافية أو دينية أو أيديولوجية، لقد كانت سياسية. لقد خلق المشروع الصهيوني لإقامة دولة يهودية مستقلة في إسرائيل صدعًا عميقًا بين اليهود من جهة والعرب من جهة أخرى.