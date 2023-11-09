الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يبحث معوقات الاستثمار ووضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة

محافظ القليوبية يبحث
محافظ القليوبية يبحث معوقات الاستثمار وجذب المستثمرين

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة؛ لبحث ومناقشة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين، وطرح ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص المستثمرين وأصحاب المصانع وعرض الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين.

 وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل للشباب

وأكد محافظ القليوبية أن المجلس له عدة أهداف من أهمها المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل للشباب ومساعدة المحافظة فى جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة، وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل وحلول للتعامل مع هذه التحديات.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع المجلس عدد من الفرص الإستثمارية الموجودة بالمحافظة، مشيرا أن المحافظة لديها عدد من المناطق الصناعية الاستثمارية الموجودة بمدن بنها والخانكة بالإضافة إلى التجمعات الحرفية والمصانع والكيانات الاقتصادية الحكومية والخاصة، مما جعل المحافظة في مصاف المحافظات الصناعية.

 الاستعداد لمعرض التجارة البينية الإفريقي

 ولفت إلى أن الاجتماع يأتي أيضا في ضوء الاستعدادات لمعرض التجارة البينية الإفريقي، وذلك ضمن استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية في شهر نوفمبر الحالي، والذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وذلك بهدف زيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الأفريقية  وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تم طرحها من خلال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير للمستثمرين المصريين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

وأوضح أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل كافة مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري وتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.

معوقات الاستثمار مشاكل المستثمرين محافظ القليوبية جذب الاستثمارات المجلس الاقتصادي

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