الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن منطقني كمبرة وكفر حكيم بالجيزة

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ أعمال تحويل خط المياه قطر ۳۰۰مم المتعارض مع مسار محور البراجيل الامر الذي يستدعي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقفل المياه على الخط قطر ٣٠٠مم لمدة ۸ ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣، إلى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق  ١١ / ١١ / ٢٠٢٣. 
وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي منطقة كمبرة ومنطقة كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة. 

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الأعمال. 

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كرداسة، بالمتابعة الميدانية لإزالة أي معوقات أمام الجهات المنفذة لسرعه الإنتهاء منها. 
 

وتنوه بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

كرداسة إنقطاع مياه الشرب محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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