الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. تقديم مسرحية "الحفيد" على المسرح القومي بالعتبة

صورة العرض
صورة العرض

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "الحفيد" اعتبارا من  السبت المقبل الموافق ١١ نوفمبر الجاري، على المسرح القومي بالعتبة.

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"الحفيد" من إنتاج  فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، ويقدم العرض يوميا ماعدا الأربعاء في تمام الثامنة والنصف مساء، وهو عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

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بطولة "سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،  يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب"، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة.

المسرح القومي
البيت الفني للمسرح الحفيد المسرح المسرح القومى العرض المسرحي

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عودة العرض المسرحي "الجميلة والوحش".. نوفمبر المقبل

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