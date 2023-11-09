الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على صيدلي لغسله 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

متهم
متهم

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صيدلي لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع من التهرب لسداد ديون مستحقة لإحدى شركات الدولة.

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء العقارات والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (11 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

مباحث الأموال العامة غسل 11 مليون جنيه جرائم الأموال العامة محافظة بورسعيد

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