الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"معيط": نسعى لتطوير اتفاقية التجارة الحرة لتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا

وزير المالية ونظيره
وزير المالية ونظيره التركي

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره التركي محمد شمشيك، على هامش مشاركتهما في «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول. 

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات ذلك على اقتصاد البلدين، بما فيها التحديات التي تواجه المسار التنموي، على نحو يعكس أهمية توفير التمويل منخفض التكلفة للاقتصادات الناشئة؛ حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وبحث الجانبان سُبل تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون في إطار مؤسسي على مستوى السياسات المالية وتبادل ونقل الخبرات.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية: حريصون على تشجيع تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر، خاصة في المجالات الصناعية، للاستفادة من مناخ الاستثمار في ظل المزايا غير المسبوقة التي تمنحها الدولة لتمكين القطاع الخاص، منها: وثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية، فضلًا عن وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية.

وتابع: نسعى إلى تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا، ونعمل أيضًا على زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب المزيد من السائحين القادمين من تركيا إلى مصر. 
 

واستعرض الدكتور معيط التجربة المصرية في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المستثمرين، من تيسير في الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، والإدارة المتطورة للمالية العامة للدولة من خلال ميكنة إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأكد الوزير حرص مصر على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إدارات متخصصة بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، تتواصل بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال، للتعرف على التحديات التي قد تواجههم، والتعامل الفوري معها، على نحو يُحفز الاستثمار.

محمد معيط وزير المالية نظيره التركي المنتدى الاقتصادي التركي العربي اسطنبول

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