الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية داعمة للقطاع الخاص

محمد معيط
محمد معيط

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رفعت هيسارجيكلى أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركى، على هامش مشاركتهما فى الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادي التركي العربي بإسطنبول.

وقال الوزير: إننا تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية؛ على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجارى المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات، حيث نستهدف جذب المزيد من الشركات التركية فى السوق المصرية بمختلف القطاعات علمًا بأن عدد الشركات التركية، وصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

وأوضحً أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية قوية داعمة للقطاع الخاص، ومحفزة للاستثمار في المجالات ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير. 

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تشجيع الاستثمارات التركية 

وأضاف الوزير أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، متابعًا: نعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية فى مصر؛ بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: نتطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ10مليارات دولار في العام الماضي، والمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات بين البلدين في شتى المجالات خاصة ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا استثنائيًا على الاقتصادات الناشئة، نتيجةً لتوالى الأزمات بدءًا من جائحة كورونا حتى التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، فضلًا على أعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية.

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