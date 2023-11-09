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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القبائل والعائلات المصرية" ينظم حملة للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني غدا

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية، تنظيم حملة للتبرع بالدم "تضامن شباب مصر مع غزة"، داخل المنشآت الشبابية والرياضية، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والصحة والسكان، والحملة القومية للتبرع بالدم.

حملة “قوتنا في وحدتنا” لدعم أهالي غزة

وجاء في بيان للمجلس، أن الحملة تأتي تحت شعار قوتنا في وحدتنا، واستمرارًا لدعم مجلس القبائل والعائلات المصرية لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الاحتلال على القطاع.

يجري تنفيذ الحملة غدا الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ بكافة محافظات الجمهورية بالتنسيق الكامل مع مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب المقرر الإعلان عنها.

مصر مجلس القبائل والعائلات المصرية شباب مصر قوتنا في وحدتنا غزة فلسطين

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