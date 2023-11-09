فرص عمل وحملات توعية.. كيف واجهت الحكومة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، وذلك من خلال توفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، وتقدم لهم الدورات التوعوية والتأهيلية والتدريب والتي تؤهلهم إلى سوق العمل بجانب توفيل فرص عمل مباشرة لهم في الداخل والخارج.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي، جهود وزارة الهجرة في هذا الملف:

كانت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ضمن قائمة الملفات الأكثر اهتماما خلال رحلة الأشهر الثلاثة منذ تسلم السفيرة سها جندي حقيبة وزارة الهجرة، فالتقت مختصين بالهجرة والتعاون في مجال مكافحة "الهجرة غير الشرعية" من الداخل والخارج.

وبدأت الوزارة في زيادة حملات التوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتطويرها وأيضًا توعية العمالة المصرية بالخارج بحقوقهم وواجباتهم وتوفير تدريب مهني بالقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"؟.

التوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

وتعتزم الوزارة التوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وكذلك الخطة المستقبلية لافتتاح 7 مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بالوجه البحري، في إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي.

جرى إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بقرار جمهوري رقم 51 لسنة 2020، وهو باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية"، حيث وصل جمالي المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز لـ 28754، وعدد 225 مستفيدًا من فرصة عمل / تدريب، بإجمالي 29822 خدمة مقدمة من المركز، حيث يقوم المركز بتوفير النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لشبابنا في وطنهم، وتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة وفقا لاحتياج سوق العمل الأوروبي، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.

حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية

يأتي ذلك بجانب جهود حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية والزيارات الميدانية بالمحافظات، فقد تم تنفيذ عدد (31) لقاءً جماهيريًا لتوعية الأسر والشباب والتعريف بأهداف المبادرة الرئاسية والجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (19614) مستفيدًا في عدد (9) محافظات، كذلك تم تنفيذ عدد (39) حملة طرق أبواب لتوعية الشباب والأسر لعدد (183) قرية، بإجمالي عدد (1935160) مستفيدًا، وتم تنفيذ عدد (31) قافلة طبية بإجمالي عدد (6291) مستفيدًا في عدد (13) محافظة وهم (بني سويف، الدقهلية، الفيوم، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، الغربية، البحيرة، المنوفية، سوهاج،قنا، الاقصر، الشرقية).

تسليم 54 مركب صيد لصغار الصيادين بأسوان والدقهلية

وبالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الإسكان ووزارة الصحة بشأن تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، تم تسليم 54 مركب صيد لصغار الصيادين بأسوان والدقهلية، كذلك إعداد دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، بجانب إعداد دليل تدريبي للمتدرب للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية "بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعداد دليل تدريبي للمتدربين من الرائدات الريفيات ـ مخصص للرائدات الريفيات الذين تم تأهيلهم وتثقيفهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

"حل بديل".. لمكافحة الهجرة غير الشرعية

هذا بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية، تضمن التعاون في العديد من المجالات منها مجال التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الترويج للمنتجات اليدوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، ويأتي ضمن الجهود وزارة الهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تقديم الوزارة رعايتها لمشروع تخرج 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت شعار "حل بديل" والذي خصصوه لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتخطط الوزارة لأن يصبح المشروع جزءًا من حملتها التوعوية التي ستبدأ بمجموعة إعلانات على صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي وبرامج الراديو والتلفزيون، كما ستطرح على الجهات الصحفية والإعلامية في إطار المسئولية المجتمعية أن يبثوا هذه الإعلانات دعما لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.