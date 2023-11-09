الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمواجهة الأزمات.. نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف معدات حي حدائق القبة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، اصطفاف معدات وسيارات الإنقاذ السريع بحى حدائق القبة، ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات تنفيذًا لخطة محافظة القاهرة، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية.

نائب محافظ القاهرة يتابع تشغيل المعدات 

كما تابع نائب المحافظ تشغيل المعدات والسيارات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات، ومدى تدريب كافة العاملين والسائقين على استخدام تلك المعدات بكفاءة

وأعلنت أجهزة محافظة القاهرة عن استعدادها لمواجهة كافة الأزمات والكوارث والتعامل معها بسيناريوهات محاكاة

ورفعت جميع أجهزة وشركات بمحافظة القاهرة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ. 

 نائب المحافظ  يتفقد جراج حى الساحل

وتفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة جراج حى الساحل ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة وذلك لمتابعة موقف الحملة الميكانيكية للتأكد من مراجعة كفاءة المعدات والسيارات

وشملت جولة نائب المحافظ التأكد من جاهزيتها وصلاحيتها مشددًا على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية

الهدف من اصطفاف المعدات ومراجعتها 

ووفقا ما أعلنته محافظة القاهرة، فإن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.
وتشمل الأعمال  رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه، مع عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بمراكز الازمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة.

نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة
نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة
نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة
نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة
نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة
نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة
نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة
نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة
اصطفاف معدات مواجهة أزمات الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة فى محافظة القاهرة

نائب محافظة القاهرة لـ"الدستور": تعويض عادل لسكان منطقة ألماظة وفقا للقيمة السوقية

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

بعد 6 أشهر زواجًا.. قناوى يُنهى حياة زوجته بـ"قطع الرقبة" و10 طعنات

الوحدة الإماراتى يقيل موسيمانى

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس