لمواجهة الأزمات.. نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف معدات حي حدائق القبة

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، اصطفاف معدات وسيارات الإنقاذ السريع بحى حدائق القبة، ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات تنفيذًا لخطة محافظة القاهرة، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية.

نائب محافظ القاهرة يتابع تشغيل المعدات

كما تابع نائب المحافظ تشغيل المعدات والسيارات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات، ومدى تدريب كافة العاملين والسائقين على استخدام تلك المعدات بكفاءة

وأعلنت أجهزة محافظة القاهرة عن استعدادها لمواجهة كافة الأزمات والكوارث والتعامل معها بسيناريوهات محاكاة

ورفعت جميع أجهزة وشركات بمحافظة القاهرة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

نائب المحافظ يتفقد جراج حى الساحل

وتفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة جراج حى الساحل ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة وذلك لمتابعة موقف الحملة الميكانيكية للتأكد من مراجعة كفاءة المعدات والسيارات

وشملت جولة نائب المحافظ التأكد من جاهزيتها وصلاحيتها مشددًا على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية

الهدف من اصطفاف المعدات ومراجعتها

ووفقا ما أعلنته محافظة القاهرة، فإن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وتشمل الأعمال رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه، مع عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بمراكز الازمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة.

نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة

نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة

نائب محافظ القاهرة خلال تفقده لاصطفاف معدات حدائق القبة