"رواد السياحة" تشارك في زيادة رأسمال شركة دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء

قالت شركة رواد السياحة - رواد، إنها انتهت من سداد كامل حصة الشركة في زيادة رأسمال شركة دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء وقدرها 40 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لـبورصة مصر اليوم الخميس، أنها تمتلك 71% من رأسمال المصدر والمدفوع لشركة دهب سيناء والبالغ 200 مليون جنيه بعد الزيادة، من خلال مساهمة مباشرة وغير مباشرة.

"دهب سيناء" تمتلك مصنعا لإنتاج الجبس بمنطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس

وأضافت أن "دهب سيناء" تمتلك مصنعا لإنتاج الجبس بمنطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس بطاقة إنتاجية قدرها 180 ألف طن سنويًا بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي للمصنع، على أن يتم التشغيل الفعلي اعتبارًا من 2024، ومن المتوقع -بحسب الشركة- أن يحقق المصنع إيرادات مبيعات سنوية قدرها 500 مليون جنيه.

وعلى صعيد آخر، قررت رواد السياحة بيع كامل رصيد أسهم الخزينة البالغ 587.76 ألف سهم والتي تمثل نسبة 3.40% من رأس المال والتي مر على شراؤها أكثر من 3 أشهر.