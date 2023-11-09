الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد تحذيرات من شبورة كثيفة.. كيف تحمي نفسك من حوادث السيارات؟

الشبورة
الشبورة

حوادث السيارات تمثل خطرا كبيرا على حياة الكثير، وبسببها يقع العديد من الضحايا خاصة بعد تغير الأحوال الجوية في الأيام الماضية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين من حوادث السيارات المتكررة بسبب الشبورة الكثيفة الموجودة في بعض الطرق في فترة الصباح، والتي تصل إلى حد الضباب والتي تقل معها مستوى الرؤية الأفقية لذا يجب على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر واتباع كافة تعليمات المرور.

وتعمل إدارة المرور في الفترة الحالية التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات.

وتزامنًا مع انتشار حوادث السيارات المتكررة بسبب تغير الأحوال الجوية وانتشار الشبورة الكثيفة في فترة الصباح الباكر، نرصد لكم في هذا التقرير أهم التعليمات التي يجب ان يتابعها السائق لحمايته من حوادث السيارات المفاجئة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، ووفقًا لإرشادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتنبيه المواطنين.

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بعد تحذيرات الأرصاد من الشبورة الكثيفة.. كيف تحمي نفسك من حوادث السيارات؟

بعد تحذيرات الأرصاد من الشبورة الكثيفة.. كيف تحمي نفسك من حوادث السيارات؟

1 - يجب على السائق إرتداء حزام الأمان لحمايتك من حوادث السيارات المفاجئة.

2 - أثناء القيادة لا تنشغل في الطريق والإلتزام بالقواعد المرورية.

3 - لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة حتى لا تتشتت وتعرض حياتك وحياة أسرتك للخطر.

4 - يجب الإلتزام بالسرعة المقررة خاصة في فترة الصباح لتجنب حوادث السيارات.

5 - لا تنسى أن تعتمد على الإشارات المرورية الموجودة بالطرق فهذه الخطوة ستسهل عليك الطريق بشكل كبير.

6 - تأكد بشكل يومي من صلاحية إطارات سيارتك والفرامل.

7 - إحرص على قراءة بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية صباحًا لمعرفة أحوال الطقس قبل النزول إلى الشارع.

8 - الصيانة الدورية للسيارات يحميك من التعرض لحوادث الطريق، لذلك ينصح بالكشف على السيارة او بأول لمعالجة عيوبها.

بعد تحذيرات الأرصاد من الشبورة الكثيفة.. كيف تحمي نفسك من حوادث السيارات؟
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