الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقات ببرامج جديدة.. تفاصيل تحديث نظام القرعة والحج السياحي

غرفة الشركات السياحية
غرفة الشركات السياحية

كشفت غرفة الشركات السياحية عن آخر تحديث في نظام الحج لهذا العام وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية وكذلك التطورات الحالية.  

وأكدت الغرفة في خطاب رسمي لها جرى تعميمه على الشركات السياحية، أنه تم إقرار فرص للحج السياحي هذا العام من خلال نظام القرعة علة المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.

انطلاق موسم الحج السياحى.. الغرفة تعلن السماح للشركات بتلقى طلبات المواطنين وتحذر من التعامل مع السماسرة

 

txt

تعرف على مواعيد قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024م بكافة مديريات الأمن

طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح

وأكدت الغرفة في خطابها الموجة للشركات، أنه تم وضع ترتيب حديث لهذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذ الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعدد تناسب جميع الشرائح والمستويات، ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة بدون قيد أو شرط.

وأضافت، أن التحديث جاء لوجود عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة، وحتى يتمكن المواطن المصيري من الحصول على فرصة لتأدية الفريضية بخدمات متميزة. 

وأعلنت الغرفة رسميا فتح الباب للتقدم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12-11-2023 وحتى الأحد 19-11-2023 أمام من يرغب من الشركات السياحية المصرح لها بتنظيم الحج وليس عليها أية ملاحظات من الوزارة للتقدم بطلب على الموقع الإكتروني org.egypt-etaa.www (بيانات خاصة بالغرفة) موضحًا به العدد الذي ترغب الشركة في تنفيذه، حتى يتسنى للجهة الإدارية دراسة تلك الطلبات والرد عليها.

بدء إجراءات موسم الحج الجديد

 وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أمس، بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا، وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد.

وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

نظام القرعة الحج السياحي فريضية الحج طرح باقات لبرامج حج البرامج

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

"وول ستريت جورنال": مصر ترفض تولى المسئولية الأمنية فى غزة والقضاء على "حماس"

نيويورك تايمز: صفقة بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 15 شخصًا مقابل وقف إطلاق النار 3 أيام

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

محمد خفاجي: التحرك لدى المحكمة الجنائية الدولية "يقلق إسرائيل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

"المركزى للإحصاء الفلسطينى": غزة خسرت 35 مليار دولار بسبب 17 سنة من الحصار

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة