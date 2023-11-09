باقات ببرامج جديدة.. تفاصيل تحديث نظام القرعة والحج السياحي

كشفت غرفة الشركات السياحية عن آخر تحديث في نظام الحج لهذا العام وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية وكذلك التطورات الحالية.

وأكدت الغرفة في خطاب رسمي لها جرى تعميمه على الشركات السياحية، أنه تم إقرار فرص للحج السياحي هذا العام من خلال نظام القرعة علة المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.

طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح

وأكدت الغرفة في خطابها الموجة للشركات، أنه تم وضع ترتيب حديث لهذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذ الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعدد تناسب جميع الشرائح والمستويات، ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة بدون قيد أو شرط.

وأضافت، أن التحديث جاء لوجود عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة، وحتى يتمكن المواطن المصيري من الحصول على فرصة لتأدية الفريضية بخدمات متميزة.

وأعلنت الغرفة رسميا فتح الباب للتقدم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12-11-2023 وحتى الأحد 19-11-2023 أمام من يرغب من الشركات السياحية المصرح لها بتنظيم الحج وليس عليها أية ملاحظات من الوزارة للتقدم بطلب على الموقع الإكتروني org.egypt-etaa.www (بيانات خاصة بالغرفة) موضحًا به العدد الذي ترغب الشركة في تنفيذه، حتى يتسنى للجهة الإدارية دراسة تلك الطلبات والرد عليها.

بدء إجراءات موسم الحج الجديد

وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أمس، بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا، وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد.

وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.