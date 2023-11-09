"وول ستريت جورنال": مصر ترفض تولى المسئولية الأمنية فى غزة والقضاء على "حماس"

كشف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مقترحًا قدم له من مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، بتولي مصر إدارة غزة أمنيًا، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي السلطة بعد انتهاء القتال في القطاع.

وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، نقلًا عن مسئولين مصريين- لم يسمهم- إلى أن الرئيس السيسي ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ناقشا المقترح الخاص بتولي مصر مسئولية الأمن في غزة، مع "بيرنز"، الذي زار القاهرة في إطار جولة في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة.

مصر ترفض مقترح القضاء على حماس

وأشار المسئولون، في حديثهم للصحيفة الأمريكية، إلى أن الرئيس السيسي قال إن "بلاده لن تلعب دورًا في القضاء على حماس، لأنها لا ترى سببًا في ذلك، كما أنها تُساعد مصر في الحفاظ على الأمن على الحدود مع قطاع غزة"، رافضًا مقترح رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في هذا الصدد.

وتنص الخطة- بحسب التقرير- على أن تتولى مصر إدارة غزة أمنيًا حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي زمام الأمور بعد هزيمة "حماس".

وأوضحت الصحيفة أنه مع تصاعد حدة الأزمة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، أشارت التقارير الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة بدأت في مناقشة الكيفية التي قد تبدو بها غزة بعد الحرب.

وذكر تقرير نشرته لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستكشفان خيارات لمستقبل قطاع غزة، بما في ذلك إمكانية تشكيل قوة متعددة الجنسيات قد تضم قوات أمريكية إذا نجحت القوات الإسرائيلية في القضاء على حماس.

ولفت إلى أن الخيار الثاني هو إنشاء قوة لحفظ السلام على غرار تلك التي تشرف على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بينما يقضي الخيار الثالث بوضع غزة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة، وفقًا للتقرير.

وسُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع في مقابلة مع قناة ABC News عن من يجب أن يحكم غزة عندما تنتهي الحرب، فأجاب: "أولئك الذين لا يريدون الاستمرار على طريقة حماس، أعتقد أن إسرائيل، لفترة غير محددة من الزمن، ستتحمل المسئولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسئولية الأمنية".

كما علق وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر على هذه القضية، وردًا على سؤال حول من يرى أنه سيحكم غزة بعد الحرب، أجاب ديرمر: "حسنًا، أعتقد أن الفلسطينيين هم الذين سيحكمون غزة، لا أعرف من سيكون هؤلاء الفلسطينيون، ولكن لن يكونوا حماس".