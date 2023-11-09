جامعة الفيوم تعقد لجنة لتقييم دراسات الجدوى لمبادرة "الطالب المنتج"

في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الفيوم وضمن مبادرة "الطالب المنتج" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، تم عقد لجنة تقييم دراسات الجدوى المقدمة من الطلاب المنتجين والمشاركين فى مبادرة الطالب المنتج بجامعة الفيوم، وذلك للحصول على الدعم الممول من وزارة التضامن الاجتماعي.

وشكَّلت اللجنة برئاسة دكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من: دكتور كمال غلاب أستاذ الإحصاء بكلية الزراعة ومدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم، ودكتور هاني عبد البديع وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومصطفي هلال مسئول ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وأسماء عبد القادر منسق وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم.

حيث استقبلت اللجنة عدد من المشروعات المنتجة من الطلاب المتقدمين من الكليات المختلفة ( الآثار – الحقوق – التربية النوعية - العلوم – الزراعة – الخدمة الاجتماعية - الآداب...)، والتى شملت عددًا من المشروعات المختلفة (صناعة الصبغات والملونات الطبيعية – منتجات الريزن – الإكسسورات والحلى - التوك– الشموع – التطريز- الشنط اليدوية – تجفيف الخضروات والفاكهة– الكروشيه –...).

وتم تقييم المشروعات وعرض كل طالب ملخصًا لفكرة مشروعه، كما تم اختيار المشروعات الفائزة للحصول على الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى بقيمة تتراوح من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفًا للمشروع الواحد.

الجدير بالذكر أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة قاما بتقديم برنامج تدريبي متكامل من الورش والتدريبات المهنية، فى إطار المبادرة منذ شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر 2023 لتأهيل الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال سلسلة متكاملة من الأنشطة والتدريبات المهنية والحرفية.