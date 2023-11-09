أستاذ جامعي بأسوان: ندعم جميع قرارات الرئيس السيسي بشأن فلسطين

قال الدكتور محمود عبدالعزيز بسطاوي، أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة أسوان، وأمين اللجنة العلمية فى حزب مصر الحديثة: إننا ندعم كافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية وقطاع غزه، حيث أن القرارات كانت واضحة بعدم تهميش القضية الفلسطينية وعدم تهجير المواطنين من غزة، والدعم اللوجستي على أرض الواقع سواء كان بالقوافل الطبية أو المساعدات التي أمر الرئيس بوصولها لقطاع غزة عبر معبر رفح.

موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية

وأضاف لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان موقفه واضح وصريح فى القضية الفلسطينية وأنه فى صف القضية، وأنه ظهر ذلك في أن كل اطياف الشعب عندما وقفت لدعم قراراته عن طريق التظاهرات فى مختلف الميادين التي شارك فيها الجميع سواء الأزهر الشريف والجامعات والمواطنين ومختلف الاطياف.

وأوضح: أن حزب مصر الحديثة بكامل قياداته يدعم كل القرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن قطاع غزة والقضية الفلسطينية، ونأمل الوقف الفورى للهجوم الغاشم على إخواننا في القطاع، والمساعدات تصل لهم حتى نستطيع عبور الأزمة في أقرب وقت.