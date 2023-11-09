الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال حملات مكثفة.. إزالة 26 حالة تعد على الرقعة الزراعية في الغربية

حملات مكثفة
حملات مكثفة

تواصل الجهات التنفيذية في الغربية، حملاتها المكثفة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم. 

 ويتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مدار الساعة الحملات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وتمكنت تلك الحملات من إزالة 26 حالة تعد على مساحة 2 فدانو 14 قيراطا و 12 سهما، وإزالة 10 حالات مخالفات للبناء على مساحة 905 م 2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل 26 متعديا على الأراضي الزراعية، و10مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 متابعة مستمرة من محافظ الغربية للحملات

ويتابع محافظ الغربية الحملات عن كثب عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

 منع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد

و شدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

محافظ الغربية إزالات المناطق الشعوائية إزالات محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة اتصال مرئي مع رؤساء المراكز شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة

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