إزالة 38 حالة تعدى على الأراضى الزراعية و9 حالات بناء مخالف بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن أجهزة المحافظة تتصدى بكل حزم لـعمليات التعدي على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس ومن يعترض على عملية الإزالة وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة إلى النيابة العامة، مضيفًا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وعلى مدار الساعة تابع اليوم محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

إجراءات رادعة مع المتعدين على الأراضي الزراعية بالغربية



ونجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 38 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة (١٨ قيراط و5 فدان )، وفي سياق متصل نجحت الوحدات المحلية بإزالة 9 حالات بناء مخالف.

إحالة 54 مخالف للنيابة العامة

كما تم تحويل 54 مخالف منهم 38 متعدي على الأراضي الزراعية، و9 حالات بناء مخالف، و7 مواطنين اعترضوا على عملية الإزالة، إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة معهم.

وأكد محافظ الغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة، مشددًا على التصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفًا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.