أمريكا: تنفيذ ضربة شرق سوريا فى إطار الدفاع عن النفس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة أمريكية على موقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الضربة نفذتها طائرتان أمريكيتان من طراز إف 15 ضد منشأة لتخزين الأسلحة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها".

وأضاف البيان أن "القوات الأمريكية نفذت ضربة في إطار الدفاع عن النفس على منشأة في شرق سوريا"، مشيرًا إلى أن "الضربة رد على هجمات مسلحين تابعين لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على القوات الأمريكية في العراق وسوريا".