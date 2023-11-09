دورى الأبطال: إنتر يهزم سالزبورج ويواصل منافسة سوسيداد على الصدارة

حقق فريق إنتر الإيطالي انتصارًا صعبًا على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو فريق سالزبورج على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وجاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين ولكن في مستوى متوسط.

وحاول لاعبو الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول ولكن أغلب محاولاتهم الهجومية اتسمت بالرعونة والتسرع في إنهاء الهجمات.

وسدد لاعبو فريق إنتر كرة واحدة على المرمى في الشوط الأول من 5 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدتين من 8 محاولات لفريق سالزبورج وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ فريق سالزبورج على اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لفريق إنتر في الشوط الأول.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الثاني فيما انفجر الأداء الهجومي لفريق إنتر.

وأظهر لاعبو إنتر شراسة هجومية على مرمى سالزبورج لتسجيل هدف التقدم وأهدروا العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

واستمرت محاولات لاعبي إنتر للتسجيل حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز لإنتر في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو إنتر 6 كرات على المرمى من 18 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 5 تسديدات من 15 محاولة لفريق سالزبورج وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4.

واستحوذ سالزبورج على مجريات اللعب في مجمل المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لفريق إنتر.

ورفع إنتر رصيده لـ10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما توقف رصيد سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.