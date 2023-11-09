عاجل.. الأونروا: تسليم قافلة الإمدادات الطبية لمستشفى الشفاء فى غزة

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بيانًا يتضمن بعض التفاصيل الإضافية حول تسليم قافلة الإمدادات الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء المحاصر في غزة.

وجاء في البيان: "قامت الأونروا بتسهيل تسليم الإمدادات الطبية الطارئة والأدوية التي تحتاجها منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها موظفونا وشركاؤنا في مجال الصحة بسبب القصف المستمر.

الإمدادت المنقذة

وأضاف البيان: "هذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تسليم الإمدادات المنقذة للحياة إلى المستشفى منذ تصعيد الأعمال القتالية وبدء الحصار الشامل على غزة".

وفي 24 أكتوبر، قامت منظمة الصحة العالمية بتسليم الإمدادات الطبية إلى المستشفى وسط حالة من انعدام الأمن الشديد، على الرغم من الترحيب، فإن الكميات التي قمنا بتسليمها ليست كافية للاستجابة للاحتياجات الهائلة في قطاع غزة.

وأضافت أن الأوضاع الطبية في مستشفى الشفاء- أكبر مستشفى في قطاع غزة وأحد أقدم المؤسسات الصحية الفلسطينية – كارثية.

كما أنه "يوجد حاليًا مريضان تقريبًا لكل سرير متاح، قسم الطوارئ والعنابر مكتظة مما يتطلب من الأطباء والعاملين في المجال الطبي معالجة الجرحى والمرضى في الممرات وعلى الأرض وفي الهواء الطلق.

ويتزايد عدد الجرحى كل ساعة، فيما يعاني المرضى من آلام هائلة وغير ضرورية مع نفاد الأدوية والمخدرات.

بالإضافة إلى ذلك، لجأ عشرات الآلاف من النازحين إلى مواقف السيارات وساحات المستشفى، فضلًا عن الإمدادات والوقود في المرافق الطبية تنفد، وحتى الآن، لم يُسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، بما في ذلك إلى مستشفى الشفاء منذ أكثر من شهر.

وحذرت الوكالة من أنه بدون توصيل الوقود "سيموت المزيد من الناس".