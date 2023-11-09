الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد تأجيله.. هل تخصص الثقافة جناح خاص للقاهرة السينمائى بمعرض الكتاب الـ55 ؟

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة تأجيل إقامة فعاليات الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى 18 أكتوبر الماضي، المقرر فى الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023. 

 

كما قررت الوزارة تأجيل إقامة فعاليات الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقرر إقامته من 24 أكتوبر الحالى إلى 2 نوفمبر القادم؛ بسبب الأحداث المأساوية التى يمر بها الشعب الفلسطينى منذ 7 أكتوبر إلى الآن.

 

تفاصيل تخصيص جناح للكتب السينمائية احتفاءًا بـ"القاهرة السينمائي"

في الوقت نفسه، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن اختيار شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 فى نسخته الـ55، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

 

"الدستور" علمت من مصادر مطلعة في "هيئة الكتاب"، أنها تدرس تخصيص قسم كامل للكتب السينمائية ضمن أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55؛ احتفاءً بالدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ ويتضمن توثيقًا لتاريخ السينما المصرية العريق.

 

فتح باب الاشتراك للناشرين في معرض الكتاب الـ 55

وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بداية من اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

 

في الوقت نفسه؛ اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وزارة الثقافة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مؤتمر الموسيقي العربية الشعب الفلسطيني نصنع المعرفة نصون الكلمة

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