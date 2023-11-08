الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. راشفورد يُطرد وكوبنهاجن يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي كوبنهاجن الدنماركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعادل بين الفريقين بهدفين لمثلهما، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل راسموس هويلوند هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعدما اخترق سكوت ماكتومناي منطقة جزاء كوبنهاجن وتسلم تمريرة أرون وان بيساكا ولعب عرضية حولها هويلاند بقدمه في الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة حاملًا علم فلسطين، وركض في أنحاء الملعب ممسكًا بالعلم كنوع من الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الهجوم الدامي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر مضى في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأظهرت صور المشجع الكلمات التي كتبها على العلم الفلسطيني، وهي: "أوقفوا قتل الأطفال في غزة، لنقف سويًا".

وتوقفت المباراة لمدة قاربت الـ10 دقائق لحين نجاح عناصر الأمن الخاصة بالملعب في الإمساك بالمشجع وإخراجه من الملعب.

وخرج جوني إيفانز، مدافع مانشستر يونايتد من ملعب المباراة في الدقيقة 11 للإصابة وشارك بدلًا منه زميله رافائيل فاران.

وعاد هويلاند ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 28، من متابعة لتسديدة زميله أليخاندرو جارناتشو، والتي تصدى لها الحارس في البداية.

الكفة انقلبت تمامًا بعد ذلك، حيث تحصل ماركوس راشفورد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 42، بسبب الخشونة على لاعب كوبنهاجن، ليترك مانشستر يونايتد منقوصًا.

واستطاع محمد اليونسي تسجيل الهدف الأول لـ كوبنهاجن في الدقيقة 45 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة ديوجو جونتشالفيس.

بعد ذلك، احتسب الحكم ركلة جزاء، بسبب لمس هاري ماجواير الكرة بيده، ليتولى ديوجو جونتشالفيس مهمة تنفيذها بنجاح، معادلًا النتيجة للفريق الدنماركي.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - جوني إيفانز - آيرون وان بيساكا

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

 خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في المجموعة، برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد كوبنهاجن في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

كوبنهاجن مانشستر يونايتد دوري ابطال اوروبا فلسطين راشفورد

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