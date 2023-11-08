الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صلاح مغاورى لـ"صالون التنسيقية": الاحتلال يعتمد الأكاذيب وسيلة لتوجيه الرأى العام الدولى

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على منظومة متكاملة من الأدوات التي تستخدمها لتوجيه الرأي العام، موضحًا أن التوجيه الإعلامي صناعة إسرائيلية تعتمد على الأكاذيب، مثلما حدث في رواية قطع رءوس الأطفال واغتصاب النساء واكتشف العالم زيفها.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مع استمرار التصعيد.. سبل وآليات وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين».

وأضاف مغاوري أن الاحتلال استغل هجوم "حماس" لتنفيذ مخطط تهجير سكان غزة إلى مصر وسكان الضفة الغربية إلى الأردن.

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اليوم.. صالون التنسيقية يُناقش "سبل وقف العدوان الإسرائيلى على فلسطين"

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أحمد مقلد لـ"صالون التنسيقية": موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية.. وإسرائيل لن تحقق أهدافها


وأوضح أن الموقف الأمريكي دائمًا في صف الكيان الصهيوني، وأمريكا دائمًا ما تعارض وقف إطلاق النار، ولكن تعلن عن التدخل في حالة توسيع الحرب.

وأشار إلى أن جهود مصر واضحة منذ اليوم الأول للأزمة، حيث تحركت في جميع الاتجاهات، مضيفًا: "موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا.. وأعلن رفضه الحاسم لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، وأعلن عن أن حدود مصر خط أحمر".

وأضاف أن الدعم المصري كان واضحًا في استقبال المساعدات في مطار العريش ونجاحها في إدخال المساعدات ونقل المصابين الفلسطينيين للعلاج داخل المستشفيات المصرية، موضحًا أن الموقف المصري ساهم في تغيير المعادلة في هذا الصراع وتغيير موقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.


أدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتب والمحلل عبدالمهدي مطاوع، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الكاتب الصحفي صلاح مغاوري لدعاية الإسرائيلية رئيس تحرير قطع رؤوس اغتصاب النساء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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