هبه جمال الدين: إسرائيل لم تحقق أيًا من أهدافها حتى الآن فى غزة

قالت د.هبة جمال الدين، الأستاذ المساعد بمعهد التخطيط القومي، إنه بالرغم من القوة التي يتحدث عنها جيش الاحتلال عن نفسه إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من فرض السيطرة على غزة بالكامل حتى الآن.

مجازر الكيان الصهيوني

وأكدت هبة، خلال لقائها ببرنامج “90 دقيقة المذاع عبر فضائية "المحور" أن هجوم حماس على إسرائيل في 7أكتوبر كان الهدف الأساسي منه الحصول على أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين من أجل المساومة لإخراج الرهائن المحتجزين لدى الجانب الصهيوني، لذا حماس لم تهدف شن هذه الحرب، خاصة أنها كانت تمتلك فقط الأسلحة البدائية، لذا ما يُقال بشأن أن حماس بدأت الحرب مع الكيان الصهيوني أمر غير صحيح، حيث لن تدخل حماس حربا مع إسرائيل بهذه الأسلحة البدائية التي كانت تستهدفها.

وأضافت أن الكيان الصهيوني يسعى جاهدة إلى تحقيق مفهوم الإبادة البشرية للولايات المتحدة، لذا يتم قصف المباني السكنية المدنية بعشوائية شديدة، لهذا نتيجة هذا الهجوم العشوائي يتعرض الشعب الفلسطيني لمجازر بشرية لم يشهدها أي من شعوب العالم عبر التاريخ.

هجوم شعبي على حكومة الكيان

أشارت إلى أن تكلفة الحرب الإسرائيلية تكلف الجانب الأمريكي يوميًا أكثر من نصف مليار دولار، لهذا هناك انقسامات شديدة بين صفوف الحكومة الأمريكية بل والشعب بالكامل، بسبب هذه الإنفاقات الشديدة التي من خلالها يتم دعم الجانب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.