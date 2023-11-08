مصادر: لقاء بين رئيسى مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين بالقاهرة

قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية إن هناك لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، بالقاهرة.

أكدت المصادر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء تناول تطورات الموقف الراهن في ليبيا وجهود المجلسين حيالها، كما أنه يأتي في إطار التشاور المستمر بين رئاسة مجلسي النواب والدولة حيال الأزمة الليبية.

أوضحت المصادر أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية للغاية وأظهر رغبة المجلسين في الاضطلاع بدورهما لإنهاء الانقسام السياسي الراهن في ليبيا.