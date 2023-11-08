المتحدث باسم جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار فى غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال ، دانيال هاغاري أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أنه يجب على الجميع أن يستمع لذلك لأن قوات الاحتلال تحارب حركة حماس.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي أن هناك هدنة إنسانية على فترات محدودة تمكن السكان من ترتيب أمورهم في شمال قطاع غزة والنزول باتجاه الجنوب، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد من السكان أن يذهبوا إلى حيزات آمنة في الجنوب.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الفصائل الفلسطينية فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة، فالقوات تحارب حركة حماس التي تحتفظ بالأسرى الإسرائيليين.