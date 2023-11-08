الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا.. بيلينجهام على مقاعد البدلاء

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه سبورتينج براجا البرتغالي، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD

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تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد الإنجليزي جود بيلينجهام على مقاعد البدلاء، فيما قرر أنشيلوتي البدء بثلاثية في الهجوم مكونة من براهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: براهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

كما يجلس داني كارفاخال، ديفيد ألابا، لوكا مودريتش، أردا جولر، خوسيلو ماتو، فران جارسيا، نيكو باز، أندريه لونين، دييجو بينيرو، على مقاعد البدلاء.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي أُقيمت بين الفريقين في البرتغال، قد انتهت بانتصار ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، سجلهما جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد براجا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وحال فوز ريال مدريد في مباراة اليوم، سيضمن الصعود إلى دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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