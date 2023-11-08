الزمالك يتأخر أمام بيراميدز بهدف فى شوط الفرص المهدرة

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، بتقدم الفريق السماوي بهدف نظيف.

الكونغولي فيستون ماييلي سجل هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة الخامسة، بعد خطأ فادح من دفاع وحارس الزمالك.

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أحداث الشوط الأول

كان الزمالك قد بدأ المباراة بقوة، وشهدت الدقيقة الثالثة كرة عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من جهة اليمين قابلها محمود علاء برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن ولكنه كان متسللا.

في الدقيقة الرابعة، كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين أبعدها محمود علاء عن مناطق الخطورة.

جاء الهدف عن طريق الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة الخامسة بعد رمية تماس من جهة اليمين نفذها محمد الشيبي برمية إلى وليد الكرتي المتمركز على حدود منطقة جزاء الزمالك، فمرر كرة من لمسة واحدة وصلت إلى مايلي المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فقابلها برأسية سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة العاشرة، تسديدة ضعيفة من شيكابالا من يمين منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 16، نفذت الركلة الحرة بتسديدة من زيزو ولكن كرته ارتطمت بأعلى العارضة ومرت إلى ركلة مرمى.

وأهدر بيراميدز فرصة هدف ثاني في الدقيقة 21 بعد كرة عرضية من فيستون ماييلي من يسار منطقة الجزاء قابلها مصطفى فتحي بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى الخالي.

وفي الدقيقة 23 أضاع مصطفى فتحي فرصة جديدة لبيراميدز بعد توغل داخل منطقة جزاء الزمالك، ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 26 فرصة للزمالك بعد تسديدة أرضية من أحمد سيد زيزو من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

في الدقيقة 34 كرة عرضية أرضية من سيد نيمار من جهة اليمين قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 41، انفراد تام بالمرمى من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، ولكنه حاول تمرير كرة إلى عبدالله السعيد فتداخل معه محمد عواد بشكل رائع وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

ماييلي واصل مسلسل إهدار الفرص بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، لكنه قابل الكرة بالكتف لتمر بعيدة عن المرمى.