30 دقيقة.. بيراميدز يحافظ على تقدمه بهدف وفرص مهدرة بالجملة

مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، ومازال الفريق السماوي متقدم بهدف دون رد.

الكونغولي فيستون ماييلي سجل هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة الخامسة بعد خطأ فادح من دفاع وحارس الزمالك.

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أحداث الشوط الأول

كان الزمالك قد بدأ المباراة بقوة، وشهدت الدقيقة الثالثة كرة عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من جهة اليمين قابلها محمود علاء برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن، ولكنه كان متسللا.

في الدقيقة الرابعة، كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين أبعدها محمود علاء عن مناطق الخطورة.

جاء الهدف عن طريق الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة الخامسة بعد رمية تماس من جهة اليمين نفذها محمد الشيبي برمية إلى وليد الكرتي المتمركز على حدود منطقة جزاء الزمالك فمرر كرة من لمسة واحدة وصلت إلى مايلي المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فقابلها برأسية سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة العاشرة، تسديدة ضعيفة من شيكابالا من يمين منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 16، نفذت الركلة الحرة بتسديدة من زيزو ولكن كرته ارتطمت بأعلى العارضة ومرت إلى ركلة مرمى.

وأهدر بيراميدز فرصة هدف ثاني في الدقيقة 21 بعد كرة عرضية من فيستون ماييلي من يسار منطقة الجزاء قابلها مصطفى فتحي بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى الخالي.

وفي الدقيقة 23 أضاع مصطفى فتحي فرصة جديدة لبيراميدز بعد توغل داخل منطقة جزاء الزمالك ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 26 فرصة للزمالك بعد تسديدة أرضية من أحمد سيد زيزو من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبدالرحمن نفاد ومحمد طارق وحاتم سكر وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف "روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.



تشكيل بيراميدز الأساسى للقاء الزمالك

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه .

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.