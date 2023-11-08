الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كندا تدعو إلى هدنة إنسانية للإفراج عن المحتجزين وتوصيل المساعدات لقطاع غزة

غزة
غزة

دعا رئيس الوزراء الكندي  جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إلى هدنة إنسانية في غزة للإفراج عن جميع المحتجزين وتوصيل المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال ترودو للصحفيين اليوم الأربعاء: "لست بحاجة لوصف الفظائع.. ولهذا السبب ندعو إلى هدنة إنسانية تسمح لنا بالإفراج عن جميع المحتجزين اليهود ومواصلة إجلاء المواطنين الأجانب من غزة".

وأضاف: "الهدنة يجب أن تسمح بإيصال مساعدات حقيقية وكبيرة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية البغيضة التي يعيشها سكان غزة".

تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة 

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في السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه من الضروري تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية الاحتياجات المأساوية للسكان في الأراضي الفلسطينية.

ووصف جوتيريش في تصريحات لـ"رويترز" الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، وقال إن 630 شاحنة فقط تمكنت من الدخول خلال الثمانية عشر يومًا الماضية مقارنة بـ500 شاحنة يوميًا قبل الحرب.

وقال إن الأمم المتحدة تجري مفاوضات مكثفة مع الولايات المتحدة ومصر للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية الفعالة إلى غزة.

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