الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"لم يصدق أنها بلغت سن الـ 15".. كواليس يوم في حياة رشدي أباظة مع ابنته قسمت

رشدي أباظة مع ابنته
رشدي أباظة مع ابنته قسمت

حياة الفنانين الشخصية مليئة بالأسرار والحكايات والمواقف الطريفة، ومن بين هؤلاء الفنانين، دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة، فقد قرر أن يكون هناك يوم للعائلة يقضيه معهم لزوجته سامية جمال ولابنته من زوجته الأمريكية الأولى قسمتفي شبين القناطر.

وبحسب ما نشرته مجلة الكواكب في موضوع لها عن رشدي أباظة بعنوان "رشدي أباظة" وتقول المجلة:" سامية تجلس إلى جانب أباظة تفتح له زجاجة البيرة الرابعة، بينما ذهبت قسمت فى مشوار، تحاول أن ترى صديقاتها اللواتى تعودن على لقائها ما بين الفترة والفترة فى تلك المنطقة الرائعة الخضر: وشرب رشدى الزجاجة الرابعة كرعة واحدة، حين لا حت أمامه، من بعيد فتاة حسناء فى غاية الأنوثة، تخطر بدلال عجيب، وهى تقترب نحوه، ولم يتمالك أن يصفر، ثم يقول: ايه البنت الحلوة دى.. ونظرت سامية إلى حيث نظر رشدى دى قسمت بنتك.


ـ الهوية الشخصية

وتسمر أنظار رشدى حتى اقتربت الفتاة الجميلة، فاحتضنها، وقبلها، وقال لها: أريد أن أرى تذكرة هويتك يا بابا، وأخرجتها قسمت من محفظتها الأنيقة وهى تستغرب قسمت هذا الطلب، وفتحها رشدى ليقرأ فيها جملة واحدة، هى تاريخ الميلاد، صحيح أن رشدى يعرف جيدًا تاريخ ميلاد أبنته، بالدقيقة والثانية، ولكنه لم يكن يتصور على الاطلاق أن فلذة كبده التى لاتزال فى عامها الخامس عشر، نضجت بهذا الشكل الرائع.

ـ فتاة جميلة عيونها زرقاء

ورفع رشدي رأسه عن الهوية، وبدأ يتأملها بنظرة تختلف عما تعود، كان ينظر إلى كل جزء فيها، توجد أمامه فتاة شقراء، جذابة جدًا، عيونها زرقاء  قوامها رائع، وعندما وصل الى هذه النتيجة الجميلة، وبدأ يفكر، وينظر الى بعيد ويتخيل.

وسرحت به خيالاته إلى ما بعد سنتين أو ثلاث، ترى كيف ستكون قسمت فى عامها السابع عشر، أو الثامن عشر، أنها فتاة رائعة الجمال حقًا، ولم يكن رشدى يشعر بذلك من قبل لأنها ضغيرة ولانها أبنته.

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الهوية الشخصية الفتاة الجميلة قسمت حياة الفنانين الشخصية مليئة بالأسرار والحكايات المواقف الطريفة دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة السينما المصرية شبين القناطر سامية جمال

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