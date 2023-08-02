في ذكرى وفاته.. نساء في حياة دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل رشدي أباظة، أو كما يُسمّى دنجوان السينما، الذى قدم عددًا من الأعمال الهامة والتي بقيت خالدة في السينما المصرية حتى وقتنا هذا، كما أنَّه أحد أبرز الفنانين الذين اشتهروا بالجاذبية وكثرة العلاقات النسائية.

وترصد “الدستور”، في السطور التالية، أبرز النساء في حياة دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة بمناسبة ذكرى وفاته.

تدوريس راسل

كانت هذه أول قصة حبّ تخطف دينجوان السينما المصرية وهو بعمر الـ19 عامًا، بطلتها فتاة أجنبية تُدعى "تدوريس راسل" وكانت تسكن بالعقار المواجه له، حيثُ نشأت بينهما قصة حبّ شهيرة وغرمها الدينجوان، لكنَّها لم تكتمل، وانتهت بمجرد سفر الفتاة إلى انجلترا مع أسرتها، وهو الأمر الذي لم يتقبّله رشدي أباظة وكان سببًا في اكتئابه لعدة شهور.

كاميليا

السيدة الثانية التي خرقت قلب الدنجوان هي الفنانة "كاميليا"، والتي أوقعت رشدي أباظة في حبّها من مجردرؤيتها في أحد أعمالها الفنية وهو فيلم "امرأة من نار"، لكنَّ الخلافات الكبيرة التي وقعت بينهما كانت كفيلة بانفصالهما لفترة، لتنتهي الرحلة بموت كاميليا إثر حادث طائرة كانت على متنها.

تحية كاريوكا

بعد وفاة كاميليا بفترة طويلة، دخل أباظة في أزمة نفسية شديدة أوجبته دخول إحدى الرعايات الطبية، ثمَّ بدأ بعدها يتعافى بالسهر والشرب، لتأتي "تحية كاريوكا" وتُخرجه ممّا فيه بعد أنَّ نشأت بينهما قصة حب جديدة، تكلّلت بالزواج في عام 1952، واستمر زواجهما ثلاث سنوات ثمَّ انفصلا بعدما علمت الأخيرة خيانتها من قبل الدينجوان، بعد أن أخبرها أحدهم بأنَّ زوجها يُقيم علاقة حميمة مع مغنية فرنسية "آني برييه".

بربارا الأمريكية

بربارا الأمريكية كانت الزيجة الثانية في رشدي أباظة، وتعدّ الأغرب على الإطلاق، كونها تزوّجها الدنجوان بعد أن أجبرها على الطلاق من زوجها صديقه "بوب عزام"، حيثُ أُعجب بها وظلّ ورائها حتى غرمت به وطلبت من زوجها الطلاق لتتزوج أباظة، ورزقا الثنائي بابنتهما الوحيدة "قسمت"، وانتهى زواجهما بعد 4 سنوات، بعد أن وقع في حب سامية جمال.

سامية جمال

استمرّ زواج رشدي أباظة من سامية جمال 18 عامًا، حيثُ تُعدّ هذه العلاقة هي الأطول على الإطلاق، إلى أن انتهت بسبب زواج أباظه من صديقتها “صباح”.

صباح

على الجانب الآخر تعدّ زواجه من "صباح" هي الأقصر على الإطلاق، حيثُ لم تدم غير أسبوعين فقط، وحسبما روت ابنة الدنجوان رشدي أباظة "قسمت" فإنَّ الإنفصال بدأ بمزحة حيثُ قالت له صباح: "أنت لا تتجرأ أن تتزوجني لأنك تخاف من سامية"، فأجابها: "أنا أخاف؟ تعالي إلى المأذون"، وتحولت هذه الدعابة إلى واقع.

نبيلة أباظة

كانت هذه آخر زيجات رشدي أباظة من ابنة عمه "نبيلة أباظة " لترعاه في أيامه الأخيرة بسبب سوء حالته بعد مرضه، واستمر زواجهما عامين فقط وتوفى أباظة عام 1980.