الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

50.4 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 49.8 مليار جنيه وذلك على النحو التالي: 

 21.16 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم و 8.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي  و 7.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  4.97 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) و 4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي 3.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة و559 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري و 47.98مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

 فيما بلغ 2.92 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة أغسطس 2023 7 مليار جنيه إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة أغسطس 2023 2.7 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين أغسطس 2023 2.1 مليار جنيه قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

الرقابة المالية التأمين صناعة التأمين أسواق المال الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية

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