الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كيلو وربع من الهيروين وسلاح بقويسنا

القبض عاطلين
القبض عاطلين

تمكنت مباحث مركز قويسنا برئاسة اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية  وبقيادة الرائد احمد عبد القوى رئيس مباحث قويسنا عن ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية. 

وكان قد تلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد احمد السيد، بالقبض على ثلاثة عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين وسلاح وطلقات. 

وكانت قد تمكنت  مباحث مركز قويسنا  بقيادة الرائد أحمد عبد القوي رئيس المباحث ومعاونه والرائد  عبد المنعم محاريق، من ضبط ثلاثة عاطلين، وبحوزتهم (1،120 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- طبنجة محدثة صوت وعدد من طلقات الصوت "مجموعة من الأدوات يستخدمها أحدهم فى صيانة وإصلاح الأسلحة النارية"– ميزان حساس). 

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة المنوفية مركز شرطة قويسنا القبض على ثلاثة عاطلين ضبط هروين وسلاح تحرير محضر بالواقعة

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