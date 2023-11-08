الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: بعض المحتجزين قُتلوا داخل الأنفاق جراء القصف الإسرائيلى

جنود حماس داخل أنفاق
جنود حماس داخل أنفاق غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن أن بعض المحتجزين قُتلوا داخل الأنفاق جراء القصف الإسرائيلي، مشيرًة إلى أنها بحاجة لمزيد من الوقت لجمع البيانات حول المحتجزين. 

وأضافت في بيان لها، أنه لا يمكن إطلاق سراح المحتجزين إلا بتوافر الظروف الأمنية الملائمة.

إسرائيل تزعم تدمير 130 نفقًا لحماس داخل قطاع غزة

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ادعاءات إسرائيلية بتدمير 130 نفقًا تابعًا لـ حماس فى غزة


وزعمت إسرائيل أنها دمرت 130 نفقًا لحركة حماس في قطاع غزة منذ أن بدأت عملياتها البرية.

وفي مقاطع الفيديو التي نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت ما قال إنها أدلة على الدمار في إطار عمليات القوات البرية في قطاع غزة، زاعمًا أنها أسفرت عن تدمير 130 نفقًا تابعة لحماس.

وقال هاجاري إن التوصيلات بإمدادات المياه والأكسجين تشير إلى أن حماس استعدت للبقاء في الأنفاق لفترات طويلة من الزمن.

حماس قتلوا الأسرى بيانات جمع البيانات

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