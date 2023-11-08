حماس: بعض المحتجزين قُتلوا داخل الأنفاق جراء القصف الإسرائيلى

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن أن بعض المحتجزين قُتلوا داخل الأنفاق جراء القصف الإسرائيلي، مشيرًة إلى أنها بحاجة لمزيد من الوقت لجمع البيانات حول المحتجزين.

وأضافت في بيان لها، أنه لا يمكن إطلاق سراح المحتجزين إلا بتوافر الظروف الأمنية الملائمة.

إسرائيل تزعم تدمير 130 نفقًا لحماس داخل قطاع غزة



وزعمت إسرائيل أنها دمرت 130 نفقًا لحركة حماس في قطاع غزة منذ أن بدأت عملياتها البرية.

وفي مقاطع الفيديو التي نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت ما قال إنها أدلة على الدمار في إطار عمليات القوات البرية في قطاع غزة، زاعمًا أنها أسفرت عن تدمير 130 نفقًا تابعة لحماس.

وقال هاجاري إن التوصيلات بإمدادات المياه والأكسجين تشير إلى أن حماس استعدت للبقاء في الأنفاق لفترات طويلة من الزمن.