الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين": مديونيات الصحف تخطت 10 مليون جنيه.. ووقف القيد من 4 صحف

هشام يونس
هشام يونس

كشف هشام يونس وكيل اول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد بالنقابة، أن مديونيات الصحف للنقابة بلغت 10 مليون و937 ألف جنيه، أغلبها يخص الصحف القومية، مشيرا إلى أن هناك قرار من مجلس النقابة بعدم قبول القيد من تلك الصحف إلا بعد سداد المديونيات.

وقال “يونس” خلال لقائه بمحرري النقابة، إن النقابة تلقت شكاوى من بعض الصحف التي تم تكويدها حديثا، من بعض المتدربين، وأحيلت إلى لجنة التسويات ولجنة القيد.

وأضاف أنه بعد فحص تلك الشكاوى قررت اللجنة مطالبة مجلس النقابة بضرورة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بدعاوى طلب إدارات الصحف الحصول على مبالغ مالية نظير التعيين أو سداد التأمينات، والتأكد من مدى التزام تلك الصحف بالطباعة المنتظمة، والتوزيع عبر الشركات الموثوقة.

وتابع: "قررت اللجنة التحقق من مدى التزام تلك الصحف من الوفاء بمستحقات الصحفيين النقابيين والمتدربين وسداد نسب التأمينات المستحقة عن المعينين على قوتها، وأيضا التحقق من مدى التزام الصحف المكودة بنسبة 70% نقابيين من المعينين حاليا وذلك إعمالا لنص القانون  118 لسنة 2018.

ولفت إلى أنه تم إيقاف قيد 4 صحف هي “الطريق والمصرية والبوابة نيوز وصوت البلد”، بسبب تكرار حالات الفصل للصحفيين من تلك الصحف.

كما أعلن “يونس”، مد فترة قبول اوراق المتقدمين للجنة قيد جدول تحت التمرين، لمدة أسبوعين.
 

خصم 50 جنيهًا من بدل التدريب والتكنولوجيا للتبرع لإغاثة الشعب الفلسطينى

في سياق متصل، أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين قرر الموافقة على الطلب المقدم من نحو 250 من الزملاء والزميلات بخصم 50 جنيهًا من بدل التدريب والتكنولوجيا للتبرع لإغاثة الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكد السكرتير العام أن مجلس النقابة دعا الزميلات، والزملاء الراغبين فى التبرع خصمًا من البدل التقدم بطلب للنقابة. 

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