الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات" تعلن حصول المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي على رمز "النجمة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حازم بدوي ـ نائب رئيس محكمة النقض، استعرضت خلاله الهيئة، اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفقًا لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح.

ووافق المجلس على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.  

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سؤال وجواب.. كل ما يخص مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة 
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، غدًا الخميس، وذلك إيذانًا بانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من يوم غدٍ وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر، حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر.

 

خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات

وتسلم وكلاء المرشحين خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات، باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي: الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث تتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.

وينص القانون على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، جميع الاستعدادات للترتيبات اللازمة لتشكيل اللجان الانتخابية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، واللجان الفرعية التابعة لكل منها، والتي يتولى الإشراف عليها أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب كافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية في أعقاب انتهاء المدة القانونية المحددة للتنازلات، والمقرر لها يوم 15 نوفمبر الجاري، فضلًا عن التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لتحديد مقار المراكز الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض مرشحي الانتخابات الرئاسية النجمة الشمس

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