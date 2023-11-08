طارق مصطفى: فتوح الخسران من أزمته مع النادي.. وفريق الزمالك محتاج انضباط

كشف طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، حقيقة المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك لتولي تدريب الفريق خلال الفترة الماضية وأيضا في الفترة المقبلة.

وقال طارق في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: محدش اتواصل معايا من إدارة الزمالك الحالية لتولي تدريب الفريق، وشرف لأي مدرب تدريب الزمالك بالتأكيد.

وأضاف: حاليا الأمر في يد إدارة نادي البنك الأهلي، أنا احترم تعاقدي مع الفريق، وفي حال تحدث إدارة الزمالك معي فستكون الكلمة النهائية لإدارة الفريق الذي أعمل فيه حاليا.

وتابع: بالتأكيد هدف لأي مدرب تدريب فريق بحجم نادي الزمالك.

وأكد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إن فريق الزمالك يحتاج لقرارات رادعة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الوائح تطبق على الكبير قبا الصغير في الفريق.

وقال طارق: أحمد فتوح هو الخسران من أزمته مع نادي الزمالك وليس العكس، والنادي مش بيخسر في حال رحيل أي لاعب.

وأضاف: في حال عدم تجديد فتوح عقده مع الزمالك فيجب استمرار تجميده حتى نهاية عقده او بيعه في يناير.