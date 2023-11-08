الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة بالغربية" تًطلق برنامج "القيادي" للتوعية بضرورة المشاركة السياسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأربعاء، برنامج القيادى لتعزيز المشاركة السياسية، بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ولجنة نقابة الصحفيين بالغربية وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء.

وأكد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية،  أن البرنامج يهدف  إلى التوعية بأهمية تعزيز المشاركة في الإستحقاقات الانتخابية القادمة  لدي جميع فئات المجتمع المصري باعتبارها واجب وطني والتأكيد على دورهم التوعوي في حث الشباب وجميع أفراد المجتمع على حقهم في المشاركة السياسية.

الإعلام ودوره في التوعية بالمشاركة السياسية

وأكد الدكتور ناصر طاحون رئيس لجنة الصحفيين بالغربية، على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والتصدي للشائعات، حيث يلعب دورا هاما ومؤثرا في دعم ومساندة الدولة خاصة في السنوات الأخيرة، من خلال دوره التوعوى والتنويرى، ومواجهته للشائعات والأكاذيب.

وتستمر فعاليات البرنامج على مدار يومين هما 8 و 9 نوفمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية الساعة 10 صباحا.

وفى ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مديرية الشباب والرياضة ومجلس الشباب المصري.

عضو التحالف الوطني ولجنه نقابة الصحفيين بالغربية برنامج القيادى الاستحقاقات الانتخابية مجلس الشباب المصري

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