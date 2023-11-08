الأكبر فى تاريخ بنك الطعام.. لحظات إعداد قافلة جديدة لأهالى غزة (فيديو)

وثق مقطع فيديو نشره بنك الطعام المصري على صفحته على فيسبوك، لحظات إعداد القافلة الثانية المتجهة إلى قطاع غزة، التي تُعد الأكبر في تاريخ البنك، حيث تضم 120 شاحنة، تحوي بداخلها كميات كبيرة من الأغذية.

وقال بنك الطعام إن الفيديو يضم مشاهد "من تحضير وانطلاق أكبر قافلة إغاثية في تاريخ بنك الطعام المصري، والمكونة من ١٢٠ شاحنة بما يعادل ٢٠٠٠ طن من الغذاء تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي ستوفر الغذاء والماء لأكثر من ١٥٠ ألف أسرة في غزة، وسنستمر في جسر الإغاثة البري حتى انتهاء العدوان الغاشم".

نورهان قنديل: نحن نعمل بكل طاقتنا.. وأنت أيضًا يُمكنك أن تُساعدنا، وأن تساهم في توصيل صوتنا وأن نطمأن أهلنا في غزة، ونطمأن أنفسنا بأن الإنسانية مازالت موجودة.

وقالت الدكتورة نورهان قنديل، سفيرة بنك الطعام المصري، إن القافلة ستضمن وصول المساعدات لآلاف الأسر في غزة، وذلك بعد دخول أول قافلة كانت مكونة من 41 شاحنة، مؤكدة أن القوافل ستستمر حتى انتهاء الأزمة، موجهة مناشدة لكل إنسان أو مؤسسة في العالم، للمساهمة، أو التطوع، أو حتى مشاركة رسالتهم، مضيفة: نحن نعمل بكل طاقتنا.. وأنت أيضًا يُمكنك أن تُساعدنا، وأن تساهم في توصيل صوتنا وأن نطمئن أهلنا في غزة، ونطمئن أنفسنا بأن الإنسانية ما زالت موجودة.. وأشكر كل الشركات والأفراد الذين تبرّعوا من أجل أن يظل جسر الإغاثة ممدودًا إلى غزة.

إعداد وجبات غذائية للمصابين والأطقم الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد

كما نشر بنك الطعام صورًا أخرى لإعداد وجبات غذائية، وقال إنه "دعما لأهالي غزة، نقوم يوميًا بتجهيز وتوفير وجبات ساخنة للمصابين والأطقم الطبية بـ مستشفى العريش وبئر العبد وعمال الإغاثة العاملين على الحدود".. مناشدًا: ساند أهل غزة من خلال بنك الطعام المصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إعداد وجبات غذائية للمصابين والأطقم الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد

إعداد وجبات غذائية للمصابين والأطقم الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد

إعداد وجبات غذائية للمصابين والأطقم الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد

إعداد وجبات غذائية للمصابين والأطقم الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد