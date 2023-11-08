28 هدفا و8 انتصارات وعودة بتروجت للقمة.. حصاد الأسبوع السابع لدوري المحترفين

حفلت مباريات الأسبوع السابع لمسابقة دوري المحترفين بالمتعة والاثارة والغزارة التهديفية وكان الحدث الأكبر عودة بتروجت للصدارة واستعادة غزل المحلة وحرس الحدود والسكة الحديد نغمة الانتصارات ونجاح فريق مكادي في تحقيق انتصاره الأول .

مباريات الأسبوع السابع لدوري المحترفين شهدت تسجيل 28 هدفا وهو المعدل الأعلي في الأسابيع السبع بالتساوي مع الأسبوع الرابع وانتهت 8 مباريات بالفوز منها 4 مباريات بنتيجة 2-1 ومباراتان بنتيجة 3-1 ومباراة واحدة بالفوز 3-2 وأخر بالفوز 1- صفر وانتهت مبارتان بالتعادل منها مباراة بالتعادل 1-1 وأخري بالتعادل السلبي .

عودة المحلة والحدود والسكة للانتصارات

نجحت 4 فرق في استعادة نغمة الانتصارات وهي غزل المحلة والسكة الحديد وحرس الحدود وبتروجت حيث فاز غزل المحلة على القناة 2-1 وحرس الحدود على بترول أسيوط 3-1 والسكة الحديد على النصر للتعدين 3-2 وعاد بتروجت لصدارة جدول دوري المحترفين بعد فوزه على طنطا 2-1 مستفيدا من سقوط لافيينا في فخ التعادل مع الجمهورية شبين.

فريق بتروجت

الفوز الأول لمكادي

حقق فريق مكادي فوزه الأول في دوري المحترفين وهزم أبوقير للأسمدة 2-1 وجاء الفوز بعد تعادل مكادي في أول ست مباريات وبذلك أصبح واحد من ثلاثة فرق لم تتعرض للهزيمة ومعه حرس الحدود ووادي دجلة .

وتملك فرق بتروجت ولافييا والقناة أقوى هجوم في دوري المحترفين وسجل كل منهم 11 هدفا بينما يملك الجمهورية شبين أضعف هجوم وسجل ثلاثة أهداف .

ويملك لافيينا ووادي دجلة أقوي خط دفاع ودخل مرمى كل منهما أربعة أهداف في حين يملك النصر للتعدين أضعف دفاع واهتزت شباكه 16 مرة يليه بروكسي والمقاصة ودخل مرمى كل منهما 13 هدفا .

ترتيب فرق دوري المحترفين بعد الأسبوع السابع

1.بتروجت 15 نقطة

2.لافيينا 14 نقطة

3.غزل المحلة 14 نقطة

4.وادي دجلة 13 نقطة

5.حرس الحدود 13 نقطة

6.القناة 11 نقطة

7.الاتصالات 10 نقاط

8.السكة الحديد 10 نقاط

9.بوقير للأسمدة 10 نقاط

10.دكرنس 10 نقاط

11.مكادي 9 نقاط

12.راية 9 نقاط

13.بترول أسيوط 9 نقاط

14.طنطا 8 نقاط

15.بروكسي 8 نقاط

16.أسوان 7 نقاط

17.النجوم 6 نقاط

18.الجمهورية شبين 5 نقاط

19.النصر للتعدين 4 نقاط

20.المقاصة 3 نقاط.