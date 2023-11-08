أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاء وتطوير شارع الحراسات الذي يقوم بتنفيذة شركة المقاولون العرب والإشراف من جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد.

ويأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير شارع الحراسات "شارع البحيرة" بحي الزهور

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدًا من ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومعرفة ٱخر تطورات الموقف التنفيذي،جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الحفيظ، واللواء محمود دياب.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع ممثلي الوفد ٱخر مستجدات الموقف التنفيذي المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيًا مع خطة البرامج والأداء والمحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء،استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلًا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بجميع المشروعات التي تمس حياة المواطن، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع.

ومن جانبهم، وجه ممثلي وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين بجهود محافظ بورسعيد لتحقيق اهداف التنميه المستدامة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث